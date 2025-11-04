Katalog firm
SeekOut
  • Pensje
  • Marketing

  • Wszystkie pensje Marketing

SeekOut Marketing Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Marketing in United States w SeekOut wynosi $135K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w SeekOut. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Mediana Pakietu
company icon
SeekOut
Product Marketing Manager
Seattle, WA
Łącznie rocznie
$135K
Poziom
-
Podstawa
$135K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
8 Lata
Jakie są poziomy kariery w SeekOut?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W SeekOut, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Marketing w SeekOut in United States wynosi rocznie $143,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SeekOut dla stanowiska Marketing in United States wynosi $135,000.

