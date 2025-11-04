Katalog firm
Security Compass
Security Compass Menedżer Programów Technicznych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programów Technicznych in Canada w Security Compass wynosi od CA$106K do CA$152K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Security Compass. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CA$122K - CA$143K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CA$106KCA$122KCA$143KCA$152K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Security Compass?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programów Technicznych w Security Compass in Canada wynosi rocznie CA$151,681. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Security Compass dla stanowiska Menedżer Programów Technicznych in Canada wynosi CA$106,306.

