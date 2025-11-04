Katalog firm
Security Compass
  • Pensje
  • Menedżer Inżynierii Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Menedżer Inżynierii Oprogramowania

Security Compass Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Canada w Security Compass wynosi CA$181K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Security Compass. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Mediana Pakietu
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Łącznie rocznie
CA$181K
Poziom
L3
Podstawa
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$4.6K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
11 Lata
Jakie są poziomy kariery w Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Security Compass in Canada wynosi rocznie CA$183,708. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Security Compass dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Canada wynosi CA$180,881.

Inne zasoby