Security Compass
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Security Compass Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Canada w Security Compass wynosi CA$108K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Security Compass. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Mediana Pakietu
company icon
Security Compass
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Łącznie rocznie
CA$108K
Poziom
2
Podstawa
CA$108K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
1 Rok
Jakie są poziomy kariery w Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Security Compass in Canada wynosi rocznie CA$187,413. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Security Compass dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Canada wynosi CA$104,358.

