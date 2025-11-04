Katalog firm
SecureKey Technologies
SecureKey Technologies Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Canada w SecureKey Technologies wynosi od CA$162K do CA$226K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w SecureKey Technologies. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CA$176K - CA$213K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CA$162KCA$176KCA$213KCA$226K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w SecureKey Technologies?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w SecureKey Technologies in Canada wynosi rocznie CA$226,386. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SecureKey Technologies dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Canada wynosi CA$161,983.

Inne zasoby