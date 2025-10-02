Katalog firm
Scotiabank
Scotiabank Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje w Greater Toronto Area

Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Greater Toronto Area w Scotiabank wynosi od CA$126K year do CA$181K. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Toronto Area year wynosi w sumie CA$138K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Scotiabank. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L7
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L8
CA$153K
CA$139K
CA$992.6
CA$13.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Jakie są poziomy kariery w Scotiabank?

Najczęściej zadawane pytania

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Menedżer Inżynierii Oprogramowania ที่ Scotiabank in Greater Toronto Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$181,304 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Scotiabank สำหรับตำแหน่ง Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Greater Toronto Area คือ CA$150,144

