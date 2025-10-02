Katalog firm
  Pensje
  Inżynier Oprogramowania

  Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  Greater Toronto Area

Scotiabank Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Toronto Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Toronto Area w Scotiabank wynosi od CA$90.2K year dla L6 do CA$184K year dla L9. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Toronto Area year wynosi w sumie CA$120K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Scotiabank. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L6
(Poziom początkujący)
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w Scotiabank?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Programista Stron Internetowych

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Scotiabank in Greater Toronto Area wynosi rocznie CA$184,151. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Scotiabank dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Toronto Area wynosi CA$115,063.

