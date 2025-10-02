Katalog firm
Scotiabank
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Colombia

Scotiabank Inżynier Oprogramowania Pensje w Colombia

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Colombia w Scotiabank wynosi od COP 184.06M year dla L6 do COP 130.87M year dla L7. Medianna pakietu rekompensaty in Colombia year wynosi w sumie COP 130.15M.

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L6
(Poziom początkujący)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w Scotiabank?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Programista Stron Internetowych

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Scotiabank in Colombia wynosi rocznie COP 269,354,338. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Scotiabank dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Colombia wynosi COP 126,473,950.

