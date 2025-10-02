Katalog firm
Scotiabank
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

  • Greater Toronto Area

Scotiabank Analityk Danych Pensje w Greater Toronto Area

Wynagrodzenie Analityk Danych in Greater Toronto Area w Scotiabank wynosi od CA$116K year dla L7 do CA$144K year dla L8. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Toronto Area year wynosi w sumie CA$121K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Scotiabank. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Jakie są poziomy kariery w Scotiabank?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Scotiabank in Greater Toronto Area wynosi rocznie CA$143,992. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Scotiabank dla stanowiska Analityk Danych in Greater Toronto Area wynosi CA$123,390.

