SCORE Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w SCORE wynosi od $60,992 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $187,926 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników SCORE. Ostatnia aktualizacja: 9/2/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $122K
Analityk Danych
$146K
Projektant Produktu
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Menedżer Produktu
$183K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$188K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w SCORE jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $187,926. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SCORE wynosi $145,725.

