Schindler Elevator Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Schindler Elevator wynosi od $85,425 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $156,800 dla Menedżer Projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Schindler Elevator. Ostatnia aktualizacja: 11/15/2025

Analityk Biznesowy
$97.3K
Menedżer Projektu
$157K
Inżynier Oprogramowania
$85.4K

Architekt Rozwiązań
$111K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Schindler Elevator jest Menedżer Projektu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $156,800. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Schindler Elevator wynosi $104,053.

