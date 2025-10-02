Katalog firm
Schibsted
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Stockholm w Schibsted wynosi SEK 695K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Schibsted. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Schibsted
Software Engineer
Stockholm, ST, Sweden
Łącznie rocznie
SEK 695K
Poziom
Middle
Podstawa
SEK 695K
Stock (/yr)
SEK 0
Premia
SEK 0
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Schibsted?

SEK 1.54M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Schibsted in Greater Stockholm wynosi rocznie SEK 799,552. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Schibsted dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Stockholm wynosi SEK 695,040.

