Scandit
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Zurich Area

Scandit Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Zurich Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Zurich Area w Scandit wynosi CHF 136K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Scandit. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Łącznie rocznie
CHF 136K
Poziom
L3
Podstawa
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
Premia
CHF 5.1K
Lata w firmie
5-10 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Scandit?

CHF 134K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Inne zasoby