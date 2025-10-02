Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Greater Paris Area w Scaleway wynosi €65.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Scaleway. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Scaleway
Software Engineering Manager
Paris, IL, France
Łącznie rocznie
€65.5K
Poziom
-
Podstawa
€60.8K
Stock (/yr)
€0
Premia
€4.7K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
18 Lata
Jakie są poziomy kariery w Scaleway?

€141K

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Menedżer Inżynierii Oprogramowania at Scaleway in Greater Paris Area sits at a yearly total compensation of €79,064. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scaleway for the Menedżer Inżynierii Oprogramowania role in Greater Paris Area is €65,490.

Inne zasoby