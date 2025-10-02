Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Northern Virginia Washington DC w Scale AI wynosi $362K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in Northern Virginia Washington DC year wynosi w sumie $325K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Scale AI. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$362K
$180K
$182K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Scale AI, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
