Scale AI
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • New York City Area

Scale AI Inżynier Oprogramowania Pensje w New York City Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in New York City Area w Scale AI wynosi od $231K year dla L3 do $484K year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in New York City Area year wynosi w sumie $325K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Scale AI. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
(Poziom początkujący)
$231K
$166K
$60K
$4.3K
L4
$329K
$192K
$136K
$0
L5
$484K
$245K
$238K
$833
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Scale AI, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at Scale AI in New York City Area sits at a yearly total compensation of $528,180. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scale AI for the Inżynier Oprogramowania role in New York City Area is $324,820.

Inne zasoby