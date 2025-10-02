Katalog firm
Scale AI
Scale AI Operacje Biznesowe Pensje w San Francisco Bay Area

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Scale AI. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$172K - $200K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$152K$172K$200K$220K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Scale AI, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Operacje Biznesowe w Scale AI in San Francisco Bay Area wynosi rocznie $220,150. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Scale AI dla stanowiska Operacje Biznesowe in San Francisco Bay Area wynosi $151,700.

