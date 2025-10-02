Katalog firm
Scalable Capital
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Berlin Metropolitan Region

Scalable Capital Inżynier Oprogramowania Pensje w Berlin Metropolitan Region

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Berlin Metropolitan Region w Scalable Capital wynosi €77.1K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Scalable Capital. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Scalable Capital
Data Engineer
Berlin, BE, Germany
Łącznie rocznie
€77.1K
Poziom
L2
Podstawa
€72.5K
Stock (/yr)
€4.6K
Premia
€0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Scalable Capital?

€142K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Scalable Capital in Berlin Metropolitan Region wynosi rocznie €96,896. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Scalable Capital dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Berlin Metropolitan Region wynosi €72,843.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Scalable Capital

Powiązane firmy

  • N26
  • Trade Republic
  • OCC
  • Qontigo
  • Adyen
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby