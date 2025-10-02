Katalog firm
Sberbank
  Moscow Metro Area

Sberbank Inwestor Venture Capital Pensje w Moscow Metro Area

Średnia całkowita rekompensata Inwestor Venture Capital in Moscow Metro Area w Sberbank wynosi od RUB 4.02M do RUB 5.83M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sberbank. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

RUB 4.55M - RUB 5.29M
Russia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
RUB 4.02MRUB 4.55MRUB 5.29MRUB 5.83M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Sberbank?

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Analityk

Najczęściej zadawane pytania

Sberbank in Moscow Metro AreaInwestor Venture Capital职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬RUB 5,827,593。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Sberbank in Moscow Metro AreaInwestor Venture Capital职位的年度总薪酬中位数为RUB 4,015,652。

