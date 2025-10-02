Katalog firm
Sberbank
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Architekt Rozwiązań

  • Wszystkie pensje Architekt Rozwiązań

  • Moscow Metro Area

Sberbank Architekt Rozwiązań Pensje w Moscow Metro Area

Wynagrodzenie Architekt Rozwiązań in Moscow Metro Area w Sberbank wynosi od RUB 5.85M year dla L7 do RUB 8.02M year dla L13. Medianna pakietu rekompensaty in Moscow Metro Area year wynosi w sumie RUB 5.88M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sberbank. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L7
RUB 5.85M
RUB 5.48M
RUB 0
RUB 378K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Pokaż 4 Więcej poziomów
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy

RUB 13.26M

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Sberbank?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Architekt Rozwiązań oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Sberbank in Moscow Metro Area wynosi rocznie RUB 11,453,992. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Sberbank dla stanowiska Architekt Rozwiązań in Moscow Metro Area wynosi RUB 6,116,484.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Sberbank

Powiązane firmy

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby