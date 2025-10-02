Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Moscow Metro Area w Sberbank wynosi od RUB 4.13M year dla L12 do RUB 8.14M year dla L13. Medianna pakietu rekompensaty in Moscow Metro Area year wynosi w sumie RUB 5.22M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sberbank. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
