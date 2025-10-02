Katalog firm
Sberbank
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Saint Petersburg Metro Area

Sberbank Inżynier Oprogramowania Pensje w Saint Petersburg Metro Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Saint Petersburg Metro Area w Sberbank wynosi od RUB 1.9M year dla L7 do RUB 5.58M year dla L13. Medianna pakietu rekompensaty in Saint Petersburg Metro Area year wynosi w sumie RUB 3.32M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sberbank. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L7
(Poziom początkujący)
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
RUB 13.26M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Sberbank in Saint Petersburg Metro Area wynosi rocznie RUB 5,577,767. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Sberbank dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Saint Petersburg Metro Area wynosi RUB 2,819,722.

