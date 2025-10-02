Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Saint Petersburg Metro Area w Sberbank wynosi od RUB 1.9M year dla L7 do RUB 5.58M year dla L13. Medianna pakietu rekompensaty in Saint Petersburg Metro Area year wynosi w sumie RUB 3.32M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sberbank. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L7
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
