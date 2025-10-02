Katalog firm
Sberbank
  • Pensje
  • Cybersecurity Analyst

  • Wszystkie pensje Cybersecurity Analyst

  • Moscow Metro Area

Sberbank Cybersecurity Analyst Pensje w Moscow Metro Area

Mediana pakietu rekompensaty Cybersecurity Analyst in Moscow Metro Area w Sberbank wynosi RUB 1.82M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sberbank. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
Łącznie rocznie
RUB 1.82M
Poziom
L12
Podstawa
RUB 1.82M
Stock (/yr)
RUB 0
Premia
RUB 0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
1 Rok
Jakie są poziomy kariery w Sberbank?

RUB 13.26M

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

La compensación total anual mediana reportada en Sberbank para el puesto de jobFamilies.Cybersecurity Analyst in Moscow Metro Area es RUB 1,817,789.

Inne zasoby