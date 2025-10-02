Katalog firm
Sberbank Menedżer Projektu Pensje w Moscow Metro Area

Wynagrodzenie Menedżer Projektu in Moscow Metro Area w Sberbank wynosi od RUB 2.41M year dla L7 do RUB 9.4M year dla L13. Medianna pakietu rekompensaty in Moscow Metro Area year wynosi w sumie RUB 4M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sberbank. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L7
RUB 2.41M
RUB 2.41M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.64M
RUB 3.27M
RUB 0
RUB 366K
Pokaż 4 Więcej poziomów
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Projektu w Sberbank in Moscow Metro Area wynosi rocznie RUB 10,920,736. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Sberbank dla stanowiska Menedżer Projektu in Moscow Metro Area wynosi RUB 4,001,853.

