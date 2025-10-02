Wynagrodzenie Analityk Biznesowy in Moscow Metro Area w Sberbank wynosi od RUB 1.98M year dla L7 do RUB 4.19M year dla L11. Medianna pakietu rekompensaty in Moscow Metro Area year wynosi w sumie RUB 2.63M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sberbank. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
