Saviynt Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Bengaluru

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru w Saviynt wynosi ₹2.31M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Saviynt. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Saviynt
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹2.31M
Poziom
hidden
Podstawa
₹2.31M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Saviynt in Greater Bengaluru wynosi rocznie ₹3,839,623. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Saviynt dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru wynosi ₹2,311,955.

