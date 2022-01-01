Katalog firm
Sasken Technologies
Sasken Technologies Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Sasken Technologies wynosi od $11,925 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $99,500 dla Inżynier Sprzętu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Sasken Technologies. Ostatnia aktualizacja: 10/21/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $11.9K
Inżynier Sprzętu
$99.5K
Inwestor Venture Capital
$33.5K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Sasken Technologies jest Inżynier Sprzętu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $99,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Sasken Technologies wynosi $33,485.

Inne zasoby