Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Seattle Area w SAP Concur wynosi od $130K year dla T2 do $243K year dla T4. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Seattle Area year wynosi w sumie $185K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w SAP Concur. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
T1
(Poziom początkujący)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Pokaż 1 Więcej poziomów
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w SAP Concur?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w SAP Concur in Greater Seattle Area wynosi rocznie $275,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SAP Concur dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Seattle Area wynosi $185,838.

