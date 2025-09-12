Katalog firm
Santander
Santander Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Santander wynosi od $27,604 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $355,215 dla Konsultant Zarządzania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Santander. Ostatnia aktualizacja: 11/15/2025

Księgowy
$31.9K
Analityk Danych
$27.6K
Analityk Finansowy
$32.3K

Bankier Inwestycyjny
$59.4K
Konsultant Zarządzania
$355K
Menedżer Produktu
$76.2K
Inżynier Oprogramowania
$43.1K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$218K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Santander jest Konsultant Zarządzania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $355,215. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Santander wynosi $51,236.

