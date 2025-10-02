Katalog firm
Santander UK Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater London Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater London Area w Santander UK wynosi £96.8K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Santander UK. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Santander UK
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Łącznie rocznie
£96.8K
Poziom
L5
Podstawa
£96.8K
Stock (/yr)
£0
Premia
£0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Santander UK?

£121K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Santander UK in Greater London Area wynosi rocznie £181,902. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Santander UK dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater London Area wynosi £110,414.

