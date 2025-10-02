Katalog firm
Santander Bank
  Pensje
  Inżynier Oprogramowania

  Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  Poland

Santander Bank Inżynier Oprogramowania Pensje w Poland

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Poland w Santander Bank wynosi PLN 194K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Santander Bank. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Santander Bank
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Wroclaw, DS, Poland
Łącznie rocznie
PLN 194K
Poziom
Mid Level
Podstawa
PLN 194K
Stock (/yr)
PLN 0
Premia
PLN 0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Santander Bank?

PLN 600K

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Inżynier Oprogramowania di Santander Bank in Poland mencapai total kompensasi tahunan PLN 384,397.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Santander Bank untuk posisi Inżynier Oprogramowania in Poland adalah PLN 190,903.

