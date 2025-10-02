Katalog firm
Santander Bank
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Madrid Metropolitan Area

Santander Bank Inżynier Oprogramowania Pensje w Madrid Metropolitan Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Madrid Metropolitan Area w Santander Bank wynosi €41.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Santander Bank. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Santander Bank
Backend Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Łącznie rocznie
€41.5K
Poziom
hidden
Podstawa
€41.5K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Santander Bank?

€142K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Santander Bank in Madrid Metropolitan Area wynosi rocznie €63,151. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Santander Bank dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Madrid Metropolitan Area wynosi €41,508.

