Santander Bank
  Pensje
  Inżynier Oprogramowania

  Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  Brazil

Santander Bank Inżynier Oprogramowania Pensje w Brazil

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Brazil w Santander Bank wynosi R$126K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Santander Bank. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Łącznie rocznie
R$126K
Poziom
L2
Podstawa
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Premia
R$28.1K
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Santander Bank?

R$880K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Santander Bank in Brazil wynosi rocznie R$224,799. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Santander Bank dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Brazil wynosi R$127,167.

