Santander Bank
  • Pensje
  • Bankier Inwestycyjny

  • Wszystkie pensje Bankier Inwestycyjny

  • New York City Area

Santander Bank Bankier Inwestycyjny Pensje w New York City Area

Mediana pakietu rekompensaty Bankier Inwestycyjny in New York City Area w Santander Bank wynosi $245K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Santander Bank. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Łącznie rocznie
$245K
Poziom
Vice President
Podstawa
$185K
Stock (/yr)
$0
Premia
$60K
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Santander Bank?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Bankier Inwestycyjny w Santander Bank in New York City Area wynosi rocznie $330,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Santander Bank dla stanowiska Bankier Inwestycyjny in New York City Area wynosi $245,000.

