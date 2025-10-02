Katalog firm
Santander Bank
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

  • Brazil

Santander Bank Analityk Danych Pensje w Brazil

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in Brazil w Santander Bank wynosi R$203K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Santander Bank. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Łącznie rocznie
R$203K
Poziom
Mid
Podstawa
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Premia
R$81.3K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Santander Bank?

R$880K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Santander Bank in Brazil wynosi rocznie R$241,059. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Santander Bank dla stanowiska Analityk Danych in Brazil wynosi R$222,722.

Inne zasoby