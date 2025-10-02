Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w S&P Global wynosi od $125K year dla L8 do $284K year dla L13. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $138K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w S&P Global. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
$163K
$146K
$0
$16.9K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
W S&P Global, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33% uprawnia w 1st-ROK (16.50% półrocznie)
33% uprawnia w 2nd-ROK (16.50% półrocznie)
33% uprawnia w 3rd-ROK (16.50% półrocznie)
