  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

  • Mumbai Metropolitan Region

S&P Global Analityk Danych Pensje w Mumbai Metropolitan Region

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in Mumbai Metropolitan Region w S&P Global wynosi ₹2.95M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w S&P Global. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
Łącznie rocznie
₹2.95M
Poziom
L9
Podstawa
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹447K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w S&P Global?

₹13.94M

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W S&P Global, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (16.50% półrocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (16.50% półrocznie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (16.50% półrocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Analityk Danych στην S&P Global in Mumbai Metropolitan Region φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹4,565,631. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην S&P Global για τον ρόλο Analityk Danych in Mumbai Metropolitan Region είναι ₹2,952,670.

Inne zasoby