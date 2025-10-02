Wynagrodzenie Analityk Danych in India w S&P Global wynosi od ₹838K year dla L8 do ₹1.92M year dla L10. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹2.61M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w S&P Global. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
W S&P Global, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33% uprawnia w 1st-ROK (16.50% półrocznie)
33% uprawnia w 2nd-ROK (16.50% półrocznie)
33% uprawnia w 3rd-ROK (16.50% półrocznie)