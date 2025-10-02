Katalog firm
S&P Global
S&P Global Analityk Danych Pensje w New York City Area

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w S&P Global. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

$160K

Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W S&P Global, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (16.50% półrocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (16.50% półrocznie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (16.50% półrocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w S&P Global in New York City Area wynosi rocznie $100,800. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w S&P Global dla stanowiska Analityk Danych in New York City Area wynosi $80,000.

