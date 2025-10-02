Katalog firm
S&P Global
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

  • India

S&P Global Analityk Danych Pensje w India

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in India w S&P Global wynosi ₹1.05M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w S&P Global. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
S&P Global
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Łącznie rocznie
₹1.05M
Poziom
8
Podstawa
₹996K
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹49.8K
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w S&P Global?

₹13.94M

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W S&P Global, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (16.50% półrocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (16.50% półrocznie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (16.50% półrocznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Danych oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w S&P Global in India wynosi rocznie ₹2,180,633. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w S&P Global dla stanowiska Analityk Danych in India wynosi ₹1,046,029.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla S&P Global

Powiązane firmy

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby