Katalog firm
S&P Global
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

S&P Global Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w S&P Global wynosi od $4,029 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Marketingowe na dolnym końcu do $335,168 dla Rozwój Korporacyjny na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników S&P Global. Ostatnia aktualizacja: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inżynier Oprogramowania
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Danych

Menedżer Produktu
Median $89.4K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $290K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Analityk Danych
Median $12K
Analityk Danych
Median $160K
Analityk Biznesowy
Median $170K
Architekt Rozwiązań
Median $205K

Data Architect

Księgowy
$111K
Operacje Biznesowe
$124K
Rozwój Korporacyjny
$335K
Sukces Klienta
$89.6K
Menedżer Analityki Danych
$53.8K
Analityk Finansowy
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Konsultant Zarządzania
$90.8K
Marketing
$89.6K
Operacje Marketingowe
$4K
Projektant Produktu
$104K
Menedżer Programu
$52.8K
Menedżer Projektu
$55K
Sprzedaż
$270K
Inżynier Sprzedaży
$109K
Menedżer Programu Technicznego
$155K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W S&P Global, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (16.50% półrocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (16.50% półrocznie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (16.50% półrocznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w S&P Global jest Rozwój Korporacyjny at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $335,168. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w S&P Global wynosi $89,550.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla S&P Global

Powiązane firmy

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby