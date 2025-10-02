Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Albuquerque-Santa Fe Area w Sandia National Labs wynosi od $121K year dla Member of Technical Staff do $169K year dla Principal Member of Technical Staff. Medianna pakietu rekompensaty in Albuquerque-Santa Fe Area year wynosi w sumie $125K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sandia National Labs. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
