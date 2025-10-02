Katalog firm
Sandia National Labs
Sandia National Labs Inżynier Oprogramowania Pensje w Albuquerque-Santa Fe Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Albuquerque-Santa Fe Area w Sandia National Labs wynosi od $121K year dla Member of Technical Staff do $169K year dla Principal Member of Technical Staff. Medianna pakietu rekompensaty in Albuquerque-Santa Fe Area year wynosi w sumie $125K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sandia National Labs. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Member of Technical Staff
(Poziom początkujący)
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w Sandia National Labs?

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Systemów

Naukowiec Badawczy

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area sits at a yearly total compensation of $170,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the Inżynier Oprogramowania role in Albuquerque-Santa Fe Area is $120,000.

