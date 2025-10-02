Katalog firm
Sandia National Labs
  Pensje
  Cybersecurity Analyst

  Wszystkie pensje Cybersecurity Analyst

  Albuquerque-Santa Fe Area

Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Pensje w Albuquerque-Santa Fe Area

Mediana pakietu rekompensaty Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area w Sandia National Labs wynosi $165K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sandia National Labs. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Łącznie rocznie
$165K
Poziom
-
Podstawa
$160K
Stock (/yr)
$0
Premia
$5K
Lata w firmie
15 Lata
Lata doświadczenia
15 Lata
Jakie są poziomy kariery w Sandia National Labs?

$160K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla jobFamilies.Cybersecurity Analyst w Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area wynosi rocznie $215,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Sandia National Labs dla stanowiska jobFamilies.Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area wynosi $160,000.

