Sandia National Labs
Sandia National Labs Inżynier Mechanik Pensje w San Francisco Bay Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Mechanik in San Francisco Bay Area w Sandia National Labs wynosi $212K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sandia National Labs. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Łącznie rocznie
$212K
Poziom
Senior Technical Staff Member
Podstawa
$212K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
6 Lata
Lata doświadczenia
6 Lata
Jakie są poziomy kariery w Sandia National Labs?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w Sandia National Labs in San Francisco Bay Area wynosi rocznie $263,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Sandia National Labs dla stanowiska Inżynier Mechanik in San Francisco Bay Area wynosi $148,000.

