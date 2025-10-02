Średnia całkowita rekompensata Information Technologist (IT) in Saint Petersburg Metro Area w Samolet wynosi od RUB 977K do RUB 1.39M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Samolet. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
