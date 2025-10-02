Katalog firm
Samolet
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Information Technologist (IT)

  • Wszystkie pensje Information Technologist (IT)

  • Saint Petersburg Metro Area

Samolet Information Technologist (IT) Pensje w Saint Petersburg Metro Area

Średnia całkowita rekompensata Information Technologist (IT) in Saint Petersburg Metro Area w Samolet wynosi od RUB 977K do RUB 1.39M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Samolet. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

RUB 1.12M - RUB 1.31M
Russia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
RUB 977KRUB 1.12MRUB 1.31MRUB 1.39M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 2 więcej Information Technologist (IT) zgłoszeń w Samolet aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

RUB 13.36M

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Samolet?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Information Technologist (IT) oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla jobFamilies.Information Technologist (IT) w Samolet in Saint Petersburg Metro Area wynosi rocznie RUB 1,394,513. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Samolet dla stanowiska jobFamilies.Information Technologist (IT) in Saint Petersburg Metro Area wynosi RUB 977,351.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Samolet

Powiązane firmy

  • DoorDash
  • Amazon
  • Google
  • PayPal
  • Netflix
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby