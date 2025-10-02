Katalog firm
Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Boston Area w Salsify wynosi od $187K year dla Senior Software Engineer 3 do $209K year dla Staff Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Boston Area year wynosi w sumie $205K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Salsify. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer 1
(Poziom początkujący)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Salsify, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Salsify in Greater Boston Area wynosi rocznie $237,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Salsify dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Boston Area wynosi $173,000.

Inne zasoby