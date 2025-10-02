Katalog firm
Zarejestruj swoją firmę
SailPoint Inżynier Oprogramowania Pensje w Mexico

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Mexico w SailPoint wynosi od MX$1.13M year dla L3 do MX$1.28M year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in Mexico year wynosi w sumie MX$1.21M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w SailPoint. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
Associate Software Engineer(Poziom początkujący)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
Software Engineer II
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
Senior Software Engineer
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W SailPoint, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w SailPoint in Mexico wynosi rocznie MXMX$32,893,680. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SailPoint dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Mexico wynosi MXMX$22,890,882.

