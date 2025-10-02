Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Mexico w SailPoint wynosi od MX$1.13M year dla L3 do MX$1.28M year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in Mexico year wynosi w sumie MX$1.21M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w SailPoint. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W SailPoint, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
