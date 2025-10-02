Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Austin Area w SailPoint wynosi od $100K year dla L2 do $211K year dla L6. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Austin Area year wynosi w sumie $142K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w SailPoint. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W SailPoint, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
