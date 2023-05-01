Katalog firm
Safe Security
Safe Security Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Safe Security waha się od $59,467 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $172,354 dla Inżynier sprzedaży na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Safe Security. Ostatnia aktualizacja: 8/15/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $59.5K
Naukowiec danych
$164K
Menedżer produktu
$71.9K

Inżynier sprzedaży
$172K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Safe Security to Inżynier sprzedaży at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $172,354. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Safe Security wynosi $118,021.

