Zobacz indywidualne punkty danych
Sabanto is a Farming-as-a-Service company offering comprehensive agriculture services through their supervised autonomous equipment platform. They provide a total turn-key solution for farming needs.
Zapisz się na zweryfikowane oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej →
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.
Wyróżnione oferty pracy
Powiązane firmy
Inne zasoby